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اليوم.. 'النجاحات غير المسبوقة في مجال البترول' ببرنامج مصر النهاردة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:25 م
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أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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يستعرض الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى جهود الدولة في تطوير البحيرات، والعمل على زيادة إنتاج الثروة السمكية، وتناقش الفقرة مع ضيفها الإجراءات ومشروع القوانين بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بما يعود بالنفع على المواطنين؛ حيث تستضيف الفقرة الدكتور خالد أحمد السيد علي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية، النجاحات غير المسبوقة في مجال البترول والغاز، والخطط التي تستهدف تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطة قطاع البترول، من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة بمصر، من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات.

وتستعرض الفقرة أيضًا الاكتشافات الجديدة في الغاز، وإسهامها في تطوير قدرات الاقتصاد المصري، وتستضيف الفقرة الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسه البترول والطاقة.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.
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