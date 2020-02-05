الصور الأولى من منزل "مذبحة البحيرة"

رصدت عدسة بوابة "الفجر" مجموعة من الصور لمنزل أسرة النقاش الذي قتل زوجته وأبنائه الثلاثة ثم شنق نفسه مساء أمس الثلاثاء، بعزبة علي خضر التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.





كانت النيابة العامة بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة قررت إحالة الجثامين للطب الشرعي بمستشفي دمنهور التعليمي لتحديد أسباب الوفاة.





وشهدت عزبة على خضر جريمة قتل بشعة، حيث أقدم رب أسرة على قتل زوجته وأبناءه الثلاثة في ظروف غامضة وهم "مسعد ع.م" 40 عاما، وزوجته "عواطف. ع. ر" 30 عاما، وأبنائه "نورا 8 سنوات" و"ندا 5 سنوات" و"أمل عام ونصف".





وعلى الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية والبحث الجنائي لمكان البلاغ وتم فرض كردون أمني حول منزل الضحايا.





من جانبه وجه مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد لطفي رئيس المباحث الجنائية وبإشراف اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي لكشف غموض الحادث وملابساته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض علي النيابة العامة.



