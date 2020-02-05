"التضامن" تكشف تفاصيل تحويل سجن لأكبر مركز لعلاج الإدمان

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن وزيرة التضامن لديها توجه العمل على الأرض، موضحًا أنهم قاموا بعمل زيارات ميدانية لـ 8 محافظات أولها الوادي الجديد ثم أسوان ثم المنوفية والدقهلية والقليوبية بالوجه البحري، ومحافظة المنيا، موضحًا أن بعض هذه الزيارات كانت مفاجئة.





وأضاف "العقبي"، خلال حواره مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن هناك تجربة بالمنيا تحسب للدولة المصرية بأكملها وليس لوازرة التضامن فقط، وهي تجربة إعادة استغلال الأصول، حيث تم تحويل مكان تم إعداده ليكون سجن في قرية تسمى العزيمة في المنيا عام 1995، وتوقف البناء به نتيجة مشكلات، وبعد حل المشكلات أنفق عليه عشرات الملايين، لأكبر مركز لعلاج الإدمان في الصعيد، وتم الاحتفال بتخريج 100 متعافي منه.



