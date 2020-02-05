إرسال جثامين أمريكيين قُتلا خلال مكافحة حرائق أستراليا إلى الوطن

أرسلت السلطات في أستراليا جثامين رجلى إطفاء أمريكيين قُتلا خلال مكافحة حرائق الغابات إلى الولايات المتحدة، اليوم الاربعاء، فى احتفالات عاطفية حضرها مسؤولون وأقارب.





اووفقًا لوكالة "رويترز"، جتمع المشيعون على مدرج المطار في مطار سيدني للقاء الكابتن إيان هـ. ماكبيث، 44 عامًا من غريت فولز، مونتانا، والضابط الأول بول كلايد هدسون، 42 عامًا، من باكي، أريزونا، حيث تم رفع الصناديق المربوطة بالعلم إلى طائرات رحلة العودة.





كانت سيارات الإطفاء متوقفة في مكان قريب مع وميض أضواء الطوارئ.





قُتل الرجال وأمريكي ثالث، وهو مهندس الطيران ريك أ. دي مورغان جونيور، 43 عامًا، من نافار بولاية فلوريدا، في حادث تحطم طائرة في الأراضي الوعرة النائية أثناء مكافحتهم الحرائق في 23 يناير، في واحدة من أكثر الأيام دموية في أستراليا على مدار جيل.





وكان الثلاثة من بين مئات رجال الإطفاء في أمريكا الشمالية الذين انضموا إلى جهد دولي للتصدي للحرائق التي أودت بحياة ثمانية من رجال الإطفاء و 33 شخصًا في المجموع.





مع انخفاض درجات الحرارة الحارقة والرياح الشديدة، وتنبؤ خبراء الأرصاد الجوية بعدة أيام من المطر، حولت أستراليا انتباهها إلى الخسائر العاطفية بعد شهور من التحذيرات الطارئة شبه المستمرة والدخان السام في جنوب شرق البلاد.





علق رئيس الوزراء سكوت موريسون، اليوم الأول من البرلمان بعد العطلة الصيفية يوم الثلاثاء لتكريم ضحايا حرائق الغابات.





يوم الأربعاء، وقف كبار المسؤولين بالسفارة الأمريكية إلى جانب كبار ضباط الإطفاء والطوارئ الأستراليين إلى جانب أقارب الرجال بينما عبرت النعوش ببطء مدرج المطار إلى الطائرات التي ستنقلهم إلى الوطن.