مواقف إنسانية لا تنسى للراحلة نادية لطفي







سميت بـ "بولا"، لأن والدتها تعبت أثناء ولادتها، وكانت معها في المستشفى راهبات، إحداهن كانت طيبة جميلة اسمها بولا، لذلك أطلقت عليها والدتها ذلك الاسم.





اكتشفها المخرج رمسيس نجيب، الذي قدمها للسينما لأول مرة من خلال فيلم "سلطان" عام ١٩٥٩،و اختار لها الاسم الفني "نادية" اقتباسًا من شخصية فاتن حمامة في فيلم "لا أنام".





جاءت انطلاقتها الحقيقية من خلال فيلم "النظارة السوداء عام 1963.





قدمت طوال حياتها حوالي ٧٥ فيلمًا مسلسلاً تليفزيونيا واحدًا يحمل اسم "ناس ولاد ناس"، وكذلك مسرحية واحدة.





شهد حياتها العاطفية ثلاثة زيجات، هم الضابط البحري عادل البشاري، المهندس إبراهيم صادق، والمصور الصحفي محمد صبري.





تزوجت الفنانة الراحلة نادية لطفي من جارها الظابط البحري عادل البشاري، ولم تكن وقتها قد تجاوزت الـ20 من عمرها،وانجبت منه نجلها الوحيد أحمد، وهو خريج كلية التجارة، ويعمل في مجال البنوك، ولم تستمر هذه الزيجة طويلًا، بسبب هجرته إلى استراليا،مما جعل بينهم فجوة عاطفية، ثم قامت بالانفصال عنه.





تعرفت نادية لطفي بعده على المهندس إبراهيم صادق، وتزوجت منه لمدة ستة أعوام، ثم قامت بالانفصال عنه.





وتعرفت على زوجها الثالث المصور محمد صبري خلال تصويرها فيلم "سانت كاترين"، وفي ذلك الوقت كان يستعد "صبري"فيه لتصوير فيلمًا جديدًا له، وعرض عليها الزواج، فوافقت دون تردد، ثم انفصلت عنه بسبب بسبب كثرة المشاكل التي حدثت بينهما،ولم يدوم زواجهما كثيرًا.





تعرضت الفنانة الراحلة نادية لطفي للعديد من الشائعات، حيث انتشرت شائعة تزعم أن والدتها بولندية، ولكنها نفت ذلك، وأوضحت أن السبب في انتشار تلك الشائعة هو اختيارها وسعاد حسنى للقاء وفد بولندي فني لمصر، فتحدثت بعض الكلمات بالألمانية، مما جعل كاتبا صحفيا يكتب أنها تحدثت البولندية لأن والدتها بولندية، موضحة أن والدتها مصرية تدعى "فاطمة".





كما تعرضت للعديد من شائعات الوفاة، التي ردت على واحدة منهم خلال مداخلة هاتفية أجرتها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم"، وردت على الشائعة بشكل فكاهي، حيث قالت :"إنت على فكرة لك تقدير كبير عندي عشان إنت من أول المعزين".





وأكدت خلال تلك المداخلة أنها مؤمنة بالقدر، وإن الموت والحياة سنة الحياة التي نعيشها، وعلقت ساخرة: "أنا والبقية في حياتي يعني شايفة المحبين ليا عملوا إيه"، موضحة أن هذا الموقف جعلها تتمتع بالوجود والرحيل في آن واحد، ثم وجهت الشكر لمن أطلق عليها هذه الشائعة، لأنه جعلها تشعر بحب المقربين إليها.





وفي ختام حديثها قالت أن الموت حق وأن ملك الموت من أحب الملائكة إلى قلبها:" ملك الموت بيريح الناس "، وأضافت مازحة:" اللي اتأخر في العزا ليّا معاه كلام تاني".



ومن مواقفها الإنسانية زيارتها بصحبة الفنانة أمينة رزق، لفتاة العتبة صاحبة واقعة التحرش الشهيرة عام 1992،ففي هذا العام شهدت مصر حالة تحرش جماعى المعروفة إعلاميا بفتاة العتبة، حيث تحرش أربعة شباب بفتاة فى ميدان العتبة في النهار وخلال شهر رمضان الأمر الذى وصفته وقتها بعض الصحف بالاغتصاب الجماعى،والتي الزمت البنت منزلها خوفًا من "الوصمة الاجتماعية"، فذهبت الفنانة نادية لطفى والفنانة أمينة رزق لمنزل البنت، وقاموا بتقديم الفتاة للمجتمع كبطلة وضحية، ونشرت الصحف وقتها صور زيارة النجمتين الكبيرتين تحت عنوان "مظاهرة حب لشاهيناز.. أمينة رزق ونادية لطفى فى زيارة لمنزل فتاة العتبة" ضحية الواقع والظروف.





وعرفت بنشاطها السياسي والانساني منذ شبابها، فكان لها دور مهم في رعاية الجرحى والمصابين والأسرى في الحروب المصرية بداية من العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦،وكل الحروب التي حدثت بعد ذلك.

هي بولا محمد شفيق، ولدت في القاهرة يوم 3 يناير عام 1937،لأب صعيدي يعمل محاسبًا، حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955.