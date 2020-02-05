Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواقف إنسانية لا تنسى للراحلة نادية لطفي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
رحلت عن عالمنا أمس الفنانة القديرة نادية لطفي، بعد صراع طويل مع المرض، اتسمت بملامح بريئة ووجه ملائكي جعلها تتربع على عرش السينما لسنوات طويلة، عرفت برقة قلبها، ومواقفها الانسانية التي لم تنقطع طيلة حياتها، رحلت ولكنها ستبقى في قلوبنا وأذهاننا بسيرتها العطرة وأعمالها الرائعة،وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" معلومات عنها.


هي بولا محمد شفيق، ولدت في القاهرة يوم 3 يناير عام 1937،لأب صعيدي يعمل محاسبًا، حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955.


سميت بـ "بولا"، لأن والدتها تعبت أثناء ولادتها، وكانت معها في المستشفى راهبات، إحداهن كانت طيبة جميلة اسمها بولا، لذلك أطلقت عليها والدتها ذلك الاسم.


اكتشفها المخرج رمسيس نجيب، الذي قدمها للسينما لأول مرة من خلال فيلم "سلطان" عام ١٩٥٩،و اختار لها الاسم الفني "نادية" اقتباسًا من شخصية فاتن حمامة في فيلم "لا أنام".


جاءت انطلاقتها الحقيقية من خلال فيلم "النظارة السوداء عام 1963.


قدمت طوال حياتها حوالي ٧٥ فيلمًا مسلسلاً تليفزيونيا واحدًا يحمل اسم "ناس ولاد ناس"، وكذلك مسرحية واحدة.


شهد حياتها العاطفية ثلاثة زيجات، هم الضابط البحري عادل البشاري، المهندس إبراهيم صادق، والمصور الصحفي محمد صبري.


تزوجت الفنانة الراحلة نادية لطفي من جارها الظابط البحري عادل البشاري، ولم تكن وقتها قد تجاوزت الـ20 من عمرها،وانجبت منه نجلها الوحيد أحمد، وهو خريج كلية التجارة، ويعمل في مجال البنوك، ولم تستمر هذه الزيجة طويلًا، بسبب هجرته إلى استراليا،مما جعل بينهم فجوة عاطفية، ثم قامت بالانفصال عنه.


تعرفت نادية لطفي بعده على المهندس إبراهيم صادق، وتزوجت منه لمدة ستة أعوام، ثم قامت بالانفصال عنه.


وتعرفت على زوجها الثالث المصور محمد صبري خلال تصويرها فيلم "سانت كاترين"، وفي ذلك الوقت كان يستعد "صبري"فيه لتصوير فيلمًا جديدًا له، وعرض عليها الزواج، فوافقت دون تردد، ثم انفصلت عنه بسبب بسبب كثرة المشاكل التي حدثت بينهما،ولم يدوم زواجهما كثيرًا.


تعرضت الفنانة الراحلة نادية لطفي للعديد من الشائعات، حيث انتشرت شائعة تزعم أن والدتها بولندية، ولكنها نفت ذلك، وأوضحت أن السبب في انتشار تلك الشائعة هو اختيارها وسعاد حسنى للقاء وفد بولندي فني لمصر، فتحدثت بعض الكلمات بالألمانية، مما جعل كاتبا صحفيا يكتب أنها تحدثت البولندية لأن والدتها بولندية، موضحة أن والدتها مصرية تدعى "فاطمة".


كما تعرضت للعديد من شائعات الوفاة، التي ردت على واحدة منهم خلال مداخلة هاتفية أجرتها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم"، وردت على الشائعة بشكل فكاهي، حيث قالت :"إنت على فكرة لك تقدير كبير عندي عشان إنت من أول المعزين".


وأكدت خلال تلك المداخلة أنها مؤمنة بالقدر، وإن الموت والحياة سنة الحياة التي نعيشها، وعلقت ساخرة: "أنا والبقية في حياتي يعني شايفة المحبين ليا عملوا إيه"، موضحة أن هذا الموقف جعلها تتمتع بالوجود والرحيل في آن واحد، ثم وجهت الشكر لمن أطلق عليها هذه الشائعة، لأنه جعلها تشعر بحب المقربين إليها.


وفي ختام حديثها قالت أن الموت حق وأن ملك الموت من أحب الملائكة إلى قلبها:" ملك الموت بيريح الناس "، وأضافت مازحة:" اللي اتأخر في العزا ليّا معاه كلام تاني".

ومن مواقفها الإنسانية زيارتها بصحبة الفنانة أمينة رزق، لفتاة العتبة صاحبة واقعة التحرش الشهيرة عام 1992،ففي هذا العام شهدت مصر حالة تحرش جماعى المعروفة إعلاميا بفتاة العتبة، حيث تحرش أربعة شباب بفتاة فى ميدان العتبة في النهار وخلال شهر رمضان الأمر الذى وصفته وقتها بعض الصحف بالاغتصاب الجماعى،والتي الزمت البنت منزلها خوفًا من "الوصمة الاجتماعية"، فذهبت الفنانة نادية لطفى والفنانة أمينة رزق لمنزل البنت، وقاموا بتقديم الفتاة للمجتمع كبطلة وضحية، ونشرت الصحف وقتها صور زيارة النجمتين الكبيرتين تحت عنوان "مظاهرة حب لشاهيناز.. أمينة رزق ونادية لطفى فى زيارة لمنزل فتاة العتبة" ضحية الواقع والظروف.


وعرفت بنشاطها السياسي والانساني منذ شبابها، فكان لها دور مهم في رعاية الجرحى والمصابين والأسرى في الحروب المصرية بداية من العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦،وكل الحروب التي حدثت بعد ذلك.
Advertisements

أخبار تهمك

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أول قرار من رئيس برشلونة للرد على غضب ميسي

منذ 43 دقيقة

اعرف نتيجتك نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الدقهلية الترم الأول natiga now

منذ حوالي 17 ساعة

انقلاب جوي خلال ساعات.. تعرف على تحذيرات الأرصاد الجوية

منذ أقل من ساعتين

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

منذ حوالي 14 ساعة

(direct link) ‫| نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الترم الاول 2020 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم | natiga.egymoe نتيجة Dakahlia الآن

منذ ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 16 ساعة

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

منذ حوالي 14 ساعة

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ يوم

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 15 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

منذ حوالي 14 ساعة

يلا kora شوت مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر كأس الاتحاد الانجليزي ليفربول ضد شوروسبري تاون مباشر يلا شوت حصري اليوم الثلاثاء 04 / 02 / 2020 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 15 ساعة

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

منذ حوالي 14 ساعة

"مذبحة البحيرة".. أب يقتل أسرته بالكامل وينشق نفسه.. وقرار جديد للنيابة

منذ أقل من ساعتين

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:20 م

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

10:53 م

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

10:48 م

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

11:10 م

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

09:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status