السجن المؤبد لعاملين قتلا شخصا في قنا.. تعرف على السبب

وتعود أحداث القضية إلى 16 يوليو 2016، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين "محمد.ص.م"، و"أيمن.ع.ك"، تهمة قتل سيد همام توفيق، والشروع في قتل جمال عبدالناصر أمين، بقرية "هو" التابعة لمركز نجع حمادي، بسبب خلافات مادية وعائلية.



وتم إحالة القضية التي حملت رقم 23065 لسنة 2016 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 3596 لسنة 2016 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد وزيري وأسامة الأمير، التي عاقبت المتهمين بالسجن المؤبد.



قضت محكمة جنايات نجع حمادي، في محافظة قنا، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد وزيري وأسامة الأمير، بالسجن المؤبد على عاملين لقتلهما شخصا والشروع في قتل آخر بسبب خلافات عائلية بقرية هو.