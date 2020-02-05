Advertisements
Advertisements
Advertisements

السجن المؤبد لعاملين قتلا شخصا في قنا.. تعرف على السبب

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:28 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
Advertisements
قضت محكمة جنايات نجع حمادي، في محافظة قنا، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد وزيري وأسامة الأمير، بالسجن المؤبد على عاملين لقتلهما شخصا والشروع في قتل آخر بسبب خلافات عائلية بقرية هو.

وتعود أحداث القضية إلى 16 يوليو 2016، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين "محمد.ص.م"، و"أيمن.ع.ك"، تهمة قتل سيد همام توفيق، والشروع في قتل جمال عبدالناصر أمين، بقرية "هو" التابعة لمركز نجع حمادي، بسبب خلافات مادية وعائلية.

وتم إحالة القضية التي حملت رقم 23065 لسنة 2016 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 3596 لسنة 2016 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد وزيري وأسامة الأمير، التي عاقبت المتهمين بالسجن المؤبد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قنا حوادث الفجر المؤبد اخبار الحوادث

أخبار تهمك

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

منذ حوالي 14 ساعة

يلا kora شوت مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر كأس الاتحاد الانجليزي ليفربول ضد شوروسبري تاون مباشر يلا شوت حصري اليوم الثلاثاء 04 / 02 / 2020 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 15 ساعة

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

منذ حوالي 14 ساعة

اعرف نتيجتك نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الدقهلية الترم الأول natiga now

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ يوم

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

منذ حوالي 14 ساعة

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ حوالي 13 ساعة

"مذبحة البحيرة".. أب يقتل أسرته بالكامل وينشق نفسه.. وقرار جديد للنيابة

منذ أقل من ساعتين

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here

منذ ساعتين و 34 دقيقة

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

منذ حوالي 14 ساعة

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ حوالي 15 ساعة

(direct link) ‫| نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الترم الاول 2020 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم | natiga.egymoe نتيجة Dakahlia الآن

منذ ساعة

انقلاب جوي خلال ساعات.. تعرف على تحذيرات الأرصاد الجوية

منذ أقل من ساعتين

أول قرار من رئيس برشلونة للرد على غضب ميسي

منذ 41 دقيقة

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:20 م

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

10:53 م

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

10:48 م

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

11:10 م

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

09:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status