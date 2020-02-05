يلا شوت aleadalat مشاهدة مباراة ضمك والعدالة بث مباشر اليوم كورة لايف HD

نتابع مباراة ضمك والعدالة damak vs aleadalat في بث مباشر مساء اليوم 5 يناير من خلال موقع كورة اون فى منافسات الاسبوع ال17 من بطولة الدورى السعودى للمحترفين حيث يلتقى فريق ضمك مع فريق العدالة على ارض ستاد نادي ضمك الرياضي يلا كورة مباشر في متابعة شاملة لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.









مشاهدة مباراة ضمك والعدالة بث مباشر

يلتقي فريقي العدالة مع ضمك فى منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين فى منافسة صعبة يسعى فيها الفريقين الى تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط لتحسين الترتيب في البطولة ونرص من خلال موقع كورة اون مشاهدة مباريات اليوم فى توقيت الساعة الثالثة مساء بالتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة الرابعة مساء بالتوقيت فى السعودية.





يلا كورة مشاهدة مباريات اليوم مباشر

يلا كورة مباشر حيث تنطلق مباراة فريق ضمك مع فريق العدالة مساء اليوم ونتابعها عبر البث المباشر المجاني في منافسات الاسبوع السابع عشر من بطولة الدورى السعودى حيث نرصد في بث مباشر مباريات اليوم في البطولة السعودية من خلال رابط موقع كورة اون في نقل مباشر اون لاين وتغطية شاملة للمباراة لايف.





بطولة الدورى السعودى للمحترفين – الجولة ال17

damak vs aleadalat

مباراة ضمك ضد العدالة

توقيت الساعة 15:00 مساء بتوقيت في مصر.

توقيت الساعة 16:00 مساء بتوقيت في السعودية.



