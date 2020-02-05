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أخبار البورصة المصرية ..مشتريات الأجانب تقود البورصة للصعود 0.52% بمنتصف الجلسة
الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:20 م
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتف جلسة اليوم الأربعاء ، مدفوعة بمشتريات الأجانب وسط تداولات متوسطة نسبياً وصلت في تلك اللحظة الي 237,7 مليون جنيه
مؤشرات البورصة المصرية
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 13987.1 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل مستوى 1267 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 13839.3 نقطة.
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