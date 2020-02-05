أخبار البورصة المصرية ..مشتريات الأجانب تقود البورصة للصعود 0.52% بمنتصف الجلسة





أخبار البورصة المصرية





ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتف جلسة اليوم الأربعاء ، مدفوعة بمشتريات الأجانب وسط تداولات متوسطة نسبياً وصلت في تلك اللحظة الي 237,7 مليون جنيه





مؤشرات البورصة المصرية



