Advertisements
Advertisements
Advertisements

HD يلا شوت online مشاهدة مباراة العدالة ضد ضمك رابط بث مباشر ضمك والعدالة اليوم 5-2-2020 بالدوري السعودي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:22 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يستضيف نادي ضمك السعودي منافسه العدالة غدا الأربعاء الموافق 5 فبراير، في اطار الأسبوع السابع عشر ضمن مباريات كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وتقام المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

مشاهدة مباراة العدالة ضد ضمك بث مباشر
يدخل نادي ضمك المباراة بمعنويات عالية بعد التعادل في الجولة الماضية امام نادي النصر السعودي بنتيجة 1-1، ويسعى لاعبي نادي ضمك لخطف الفوز آملين للتقدم في جدول الترتيب والبعد عن مناطق الهبوط، حيث يحتل نادي ضمك المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط جمعهم من فوزين و4 تعادلات.

بث مباشر العدالة ضد ضمك اليوم
وعلى الجانب الأخر يدخل نادي العدالة المباراة قادما أيضا من تعادل في الأسبوع السابق امام أهلي جده بنتيجة 1-1 على ملعبه، ويسعى العدالة للفوز للهروب من شبح الهبوط ويطلق موقعنا على هذه المواجهة “بطل الهروب من الهبوط”، ويحتل العدالة المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.

تشكيل ضمك المتوقع كالآتي:
حراسة المرمى: مصطفي زغبة.

خط الدفاع: ماجد هزازي، سيرجيو فيتور، فاروق شافعي، عمران إلياس.

خط الوسط: السعيداني، سامي النجعي، عبد الله الصامطي.

خط الهجوم: إبراهيم شنيحي، زيلايا، عبد الوهاب جعفر.

تشكيل العدالة المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: المزيدي.

خط الدفاع: السلطان، ماندو، أوغو، اليوسف.

خط الوسط: بيتيغي، سيسيه، تراوري، جينتسوجلو، مصطفي.

خط الهجوم: أندريا.

موعد مباراة نادي ضمك ضد العدالة كالآتي:
يحل نادي العدالة ضيفا على نادي ضمك غدا الأربعاء، ضمن مواجهات كأس محمد بن سلمان للمحترفين، خلال مواجهات الجولة السابعة عشر، وتقام المباراة في تمام الساعة :

بتوقيت القاهرة الساعة 3 عصرا.

بتوقيت مكة المكرمة الساعة 4 عصرا.

بتوقيت جرنيتش الساعة 2 عصرا.

رابط مباراة العدالة ضد ضمك بث مباشر
يذاع مباريات الدوري السعودي عبر شاشة قنوات السعودية الرياضية، وسوف يتم بث مباراة ضمن والعدالة عبر شاشة قناة السعودية الرياضية 1.

Advertisements

أخبار تهمك

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ حوالي 15 ساعة

اعرف نتيجتك نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الدقهلية الترم الأول natiga now

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ يوم

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

منذ حوالي 14 ساعة

أول قرار من رئيس برشلونة للرد على غضب ميسي

منذ 36 دقيقة

(direct link) ‫| نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الترم الاول 2020 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم | natiga.egymoe نتيجة Dakahlia الآن

منذ أقل من ساعة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here

منذ ساعتين و 29 دقيقة

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 16 ساعة

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 15 ساعة

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ حوالي 13 ساعة

"مذبحة البحيرة".. أب يقتل أسرته بالكامل وينشق نفسه.. وقرار جديد للنيابة

منذ أقل من ساعتين

يلا kora شوت مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر كأس الاتحاد الانجليزي ليفربول ضد شوروسبري تاون مباشر يلا شوت حصري اليوم الثلاثاء 04 / 02 / 2020 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 15 ساعة

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

منذ حوالي 14 ساعة

انقلاب جوي خلال ساعات.. تعرف على تحذيرات الأرصاد الجوية

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:20 م

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

10:53 م

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

10:48 م

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

11:10 م

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

09:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status