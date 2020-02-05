HD يلا شوت online مشاهدة مباراة العدالة ضد ضمك رابط بث مباشر ضمك والعدالة اليوم 5-2-2020 بالدوري السعودي

يستضيف نادي ضمك السعودي منافسه العدالة غدا الأربعاء الموافق 5 فبراير، في اطار الأسبوع السابع عشر ضمن مباريات كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وتقام المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.





مشاهدة مباراة العدالة ضد ضمك بث مباشر

يدخل نادي ضمك المباراة بمعنويات عالية بعد التعادل في الجولة الماضية امام نادي النصر السعودي بنتيجة 1-1، ويسعى لاعبي نادي ضمك لخطف الفوز آملين للتقدم في جدول الترتيب والبعد عن مناطق الهبوط، حيث يحتل نادي ضمك المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط جمعهم من فوزين و4 تعادلات.





بث مباشر العدالة ضد ضمك اليوم

وعلى الجانب الأخر يدخل نادي العدالة المباراة قادما أيضا من تعادل في الأسبوع السابق امام أهلي جده بنتيجة 1-1 على ملعبه، ويسعى العدالة للفوز للهروب من شبح الهبوط ويطلق موقعنا على هذه المواجهة “بطل الهروب من الهبوط”، ويحتل العدالة المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.





تشكيل ضمك المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفي زغبة.





خط الدفاع: ماجد هزازي، سيرجيو فيتور، فاروق شافعي، عمران إلياس.





خط الوسط: السعيداني، سامي النجعي، عبد الله الصامطي.





خط الهجوم: إبراهيم شنيحي، زيلايا، عبد الوهاب جعفر.





تشكيل العدالة المتوقع كالآتي:





حراسة المرمى: المزيدي.





خط الدفاع: السلطان، ماندو، أوغو، اليوسف.





خط الوسط: بيتيغي، سيسيه، تراوري، جينتسوجلو، مصطفي.





خط الهجوم: أندريا.





موعد مباراة نادي ضمك ضد العدالة كالآتي:

يحل نادي العدالة ضيفا على نادي ضمك غدا الأربعاء، ضمن مواجهات كأس محمد بن سلمان للمحترفين، خلال مواجهات الجولة السابعة عشر، وتقام المباراة في تمام الساعة :





بتوقيت القاهرة الساعة 3 عصرا.





بتوقيت مكة المكرمة الساعة 4 عصرا.





بتوقيت جرنيتش الساعة 2 عصرا.





رابط مباراة العدالة ضد ضمك بث مباشر

يذاع مباريات الدوري السعودي عبر شاشة قنوات السعودية الرياضية، وسوف يتم بث مباراة ضمن والعدالة عبر شاشة قناة السعودية الرياضية 1.



