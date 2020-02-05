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محافظ دمياط: نشكر السيسي على عودة الصيادين المحتجزين باليمن

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:23 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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توجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تعاونه في عودة الصيادين المحتجزين باليمن لأرض الوطن، معربة عن سعادتها بعودتهم، لافتة إلى أنها كانت في انتظارهم أثناء عودتهم في الساعة الثانية صباح اليوم.

وأضافت منال عوض، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أننا كنا على تواصل دائم مع نقيب الصيادين للتأكيد على اهتمام القيادة السياسية بعودة الصيادين المحتجزين في اليمن.

وتابعت محافظ دمياط، أننا سنجلس مع الصيادين العائدين لدراسة المشكلات التي تسببت في احتجازهم لمنع تكرار ذلك مرة أخرى، مشددة على أن أهالي دمياط سعداء جدًا بعودة الصيادين المحتجزين في اليمن.

ووصلت طائرة مصرية خاصة إلى مطار القاهرة الدولي وعلى متنها 32 صيادًا مصريًا كان قد تم احتجازهم في اليمن من قبل الميليشيا الحوثية منذ نحو شهرين.
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الكلمات المفتاحية

محافظ دمياط اليمن الصيادين العائدين السيسي أخبار مصر

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