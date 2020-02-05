برلمانية تشكر السيسي لجهوده في إنهاء أزمة احتجاز الصيادين المصريين باليمن





وأعربت، في بيان، اليوم الأربعاء، عن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الجهود المكثفة المبذولة والتي استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز ٣٢ صيادا مصريا في دولة اليمن، والحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية في إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل والخارج.





وأضافت سولاف، أن عودة الصيادين إلى أرض الوطن سالمين غانمين، يؤكد على أن روح المواطن المصري غالية جدا، وأن ما حدث هو ترجمة حقيقية للحفاظ على سلامة وكرامة المواطن المصري سواء في الداخل أو الخارج، كما أنها ترجمة واضحة لقوة وعظمة الواقع الحالي للدولة المصرية.



أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بوصول 32 صيادا مصريا لمطار القاهرة مساء أمس على طائرة خاصة، حيث تم احتجزهم في اليمن، مؤكدة على أنه نجاح للدولة المصرية.