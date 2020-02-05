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رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم - نتيجة تالتة اعدادي 2020

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:17 م
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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية
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رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم - نتيجة تالتة اعدادي 2020

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم – نتيجة تالتة اعدادي 2020 استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية الترم الأول 2020 رابط البوابة الإلكترونية، حيث ينشغل طلاب الصف الثالث الاعدادي هذه اللحظات بالبحث عن روابط الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول، وهذا بعد ظهور النتيجة في الكثير من محافظات الدولة خلال الأيام الماضية، ما يزيد من توتر وتوتر طلاب المحافظات التي لم تعلن نتائجها حتى هذه اللحظة.

استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020
رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم – نتيجة تالتة اعدادي 2020 وفي محيط مشقات موقع صبيحة مصر وحرصه الدائم على تقديم كل ما يبحث عنه طلاب الشهادة الاعدادية، يقدم وصلة الاستعلام الإلكتروني نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية، حتى يستطيع الطلاب وأولياء الموضوعات من الدخول عن طريق الرابط للحصول على النتيجة فور اعتمادها وظهورها على الفورً، ويمكنك الاستعلام بواسطة الرابط الأتي:

وصلة استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية (اضغط هنا).

رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم – نتيجة تالتة اعدادي 2020 وكان وكيل أول وزارة التربية والتعليم من داخل محافظة الدقهلية علي عبد الرؤوف شدد أن أفعال التصحيح والمراجعة لامتحانات الترم الأول اختتمت بالفعل، وينتظر إعادة نظر الدرجات بحرص فقط قبل طرحها على المحافظ لاعتمادها وعرضها للطلاب عبر البوابة الإلكترونية المخصصة بإدارات المحافظة التعليمية المتغايرة.

وتجدر الإشارة أن طلبة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية خضعوا لأداء امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الحالي 2020، خلال الفترة من 11 إلى 23 كانون الثاني الزمن الفائت، ومنذ انتهاء الطلاب من أداء اختبارات نصف العام وبدأت بعدها على الفور الكنترولات في عملية تصحيح ورصد ومراجعة درجات امتحانات الشهادة الاعدادية، وهذا استعداداً لطرحها للطلاب عبر روابط الاستعلام الإلكترونية المخصصة بكل محافظة، وظهر بشكل فعلي النتيجة في عدة محافظات حتى الآن، وتعمل بقية المحافظات على سرعة الانتهاء من ممارسات التصحيح والمراجعة لطرح النتائج قبل دخول الدراسة وعودة المدارس الترم الثاني.

رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم - نتيجة تالتة اعدادي 2020

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