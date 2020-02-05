عاجل.. وصول جثمان نادية لطفي لمسجد مستشفى المعادي العسكري

وصل جثمان الفنانة نادية لطفي، إلى مسجد مستشفى المعادي العسكري، منذ قليل، استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر.





ووصل إلى المسجد عدد كبير من الفنانين على رأسهم فيفي عبده وأشرف زكي وميرفت أمين، وبوسي شلبي، وغادة نافع ابنة الفنانة ماجدة، وأخرون.





ومن المقرر أن يقام العزاء غدا بمسجد الشردة بمنطقة الشيخ زايد.





ورحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة نادية لطفى، عن عمر ناهز الـ 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، خاصه أنه تدهورت فى الفترة الأخيرة، تم نقلها لغرفة العناية المركزة ووضعها تحت أجهزة التنفس الصناعي.