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رابط سريع.. مباراة ضمك والعدالة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:13 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد فريق العدالة لمواجهة نظيره فريق ضمك غدا الأربعاء علي استاد الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ويدخل فريق العدالة الجولة السابعة عشر هو يحتل المركز الرابع عشر برصيد ١١ نقطة، في حين ياتي نادي

ضمك فى المركز السادس عشر برصيد ١٠ نقاط.
موعد مباراة العدالة و ضمك :
تقام مباراة العدالة وضمك في تمام الساعة الثالثة بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الخامسة بتوقيت أبو ظبي
القنوات الناقلة لمباراة العدالة وضمك :
تذاع مباراة العدالة و ضمك بشكل حصري عبر قناة "ksa sports 1 HD" بصوت المعلق مشاري القرني.
وفي مواجهة الدور الأول بين الفريقين، حقق العدالة الفوز التاريخي الأول له بدوري المحترفين بـ4 أهداف.
استطاع ضمك إزاحة النصر عن الصدارة بالتعادل الإيجابي الذي حققه حامل اللقب في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء أثارت كثيراً من الجدل في المباراة التي شهدت أيضاً عدة أحداث أخرى.


يخوض ضمك مباراة هامة في إطار منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام العدالة في افتتاح الجولة 17 من المسابقة على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بنادي أبها يوم الاربعاء المقبل.

ويدخل ضمك المباراة بأمل تحقيق النقاط الثلاثة ، حيث تمكن من حصد نقمة ثمينة في الجولة الماضية أمام النصر بالتعادل بهدف لمثله ، حيث يمتلك ضمك 10 نقاط في المركز الأخير من انتصارين وأربعة تعادلات و 10 خسائر.

ويعول مدربه الجزائري نور الدين بن زكري على خدمات مدافعه جمعان الدوسري من أجل تحقيق الفوز في هذه المباراة.
ضمك و العدالة الساعة 3 علي قناة 1
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