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بعد اعتمادها.. now بالاسم ورقم الجلوس احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بسوهاج

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:09 م
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نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة سوهاج
نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة سوهاج
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بعد اعتمادها.. now بالاسم ورقم الجلوس احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بسوهاج 


نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بسوهاج.. انتهت محافظة سوهاج من اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالمحافظة.

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بسوهاج 

وانتهى محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي من اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بالمحافظة للعام الدراسى 2019/2020.

نسبة النجاح

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بسوهاج 76% على مستوى المحافظة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية.

تعليمات المحافظ بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بسوهاج 

وحث الفقي طلبة المحافظة على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، ومواصلة التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيراً إلى أهمية دور التربية والتعليم فى تخريج أجيال واعدة.

عدد الطلبة المتقدمين للامتحانات بسوهاج

وتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الول للشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج 73 ألف 75 طالب وطالبة طالب وطالبة، حضر منهم 72 ألف 828 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحون الحاصلون على 50% فأكثر 55 ألف 514 طالب وطالبة بنسبة نجاج 76% .

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بسوهاج 

وكان محافظ سوهاج  قد تفقد عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية ، والصف الأول الثانوي، بمدارس الشيماء الثانوية بنات، والحديثة بنات الإعدادية، ومدرسة سوهاج الثانوية العسكرية، وأطمأن محافظ سوهاج على سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بسوهاج، الدخول ( هنا ).

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الشهادة الاعدادية 2020 الشهادة الإعدادية 2020 محافظة سوهاج

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