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برلمانية: إعادة الصيادين المحتجزين باليمن مجهود يستحق الإشادة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:13 م
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النائبة غادة عجمي
النائبة غادة عجمي
معتز الجمل
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أشادت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بجهود أجهزة الدولة المكثفة لحل أزمة الصيادين المحتجزين باليمن، وإعادتهم إلى مصر سالمين.

وأوضحت، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الصيادين المحتجزين في اليمن، خرجوا للصيد في بعض المناطق المحظورة من البحر الأحمر وبعدها في عدن، واحتجزتهم مليشيا الحوثي في اليمن، وعلى الفور تدخلت أجهزة الدولة المعنية لإعادتهم.

وأكدت عجمي، أن السلطات المصرية كانت على تواصل دائم بالصيادين حفاظًا على سلامتهم، وحمايتهم من أي اعتداء قد يقع عليهم من جماعة الحوثي الارهابية، أو استغلالهم في الحرب.
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