الـ"ألف" بـ"120 جنيه".. سقوط أخطر مزور عملات في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من ضبط عاطل لقيامه بتزييف العملات المحلية وتزوير المحررات الرسمية وترويجها، عثر بحوزته قرابة المليون جنيه عملات محلية مقلدة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيام عاطل، مُقيم بدائرة قسم شرطة الهرم، مطلوب التنفيذ عليه في 16 قضية "شيك بدون رصيد، نصب تبديد"، بتقليد عملات محلية، وتزوير مُحررات رسمية، متخذًا من شقة كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة، مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطه وعثر بحوزته على جهاز كمبيوتر بمشتملاته يحتوي على صور لعملات مالية ورقية "فئات مختلفة"، توكيلات خاصة منسوب صدورها لأحد مكاتب الشهر العقاري بالجيزة، وكشوف إفراج جمركي لمركبات "توكتوك" منسوب صدورها لمصلحة الجمارك "جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية"، طباعة ألوان، مبلغ 450 ألف جنيه فئات مالية مختلفة "مُقلدة".





كما عثر على مبلغ 500 ألف جنيه مُقلدة عبارة عن: "5 رزم أوراق ملونة مطبوع عليها أوراق مالية فئات مختلفة مُعدة للتقطيع"، "5 بكرات فضي اللون"، شريط علامة مائية، 50 شريط رابط رزم مالية منسوب لأحد البنوك، 25 رزمة أوراق ملونة معدة للطباعة.





وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تقليد العملات المحلية لترويجها وبيعها مقابل مبلغ 120 جنيه عن كل ألف جنيه مُقلدة، وتزوير المُحررات الرسمية وبيعها لعملائه في مقابل مادي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.