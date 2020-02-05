لطيفة تشوق جمهورها لأغنيتها "انا عشت عمري"





قامت المطربة لطيفة بتشويق متابعيها للأغنيتها الثالثة من ألبومها الجديد " انا عشت عمري" من خلال حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ونشرت صورة من بوستر الألبوم وعلقت قائلة:"مستعدين تسمعوا الاغنية رقم ٣ من الالبوم ؟!! انا_عشت_عمري من البومي اقوى_واحدة .. StayTuned".





وقد طرحت الفنانة لطيفة التونسية، أغنية "قلاب"، و "في الأحلام" عبر قناتها علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،

ويذكر أن أغنية "قلاب"، من كلمات وألحان إسلام صبري، والكليب من إخراج عادل جمال.





يشار أن الألبوم يضم ١٤ أغنية تعاونت بهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معهم لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع كلا من أيمن بهجت قمر، ليد سعد، مدين،مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.