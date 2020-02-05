Advertisements
Advertisements
Advertisements

"تاتونج" العالمية تؤكد أهمية الاستفادة من القدرات المتطورة لـ"العربية للتصنيع"

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:05 م
Advertisements
بوابة الفجر
كريم وزيري
Advertisements
أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال الصناعات الإلكترونية والاتصالات والحواسب اللوحية بكافة أنواعها بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال جاء هذا خلال زيارة وفد شركة تاتونج التايوانية العالمية، وشركة ECS" التابعة لها والمتخصصة في أجهزة الحواسب والتابلت.

وتأتي تلك الزيارة في إطار استراتيجية "العربية للتصنيع" لتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

وتناولت المباحثات، الإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع وما تتمتع به شركة "تاتونج" من خبرات في مجال الإلكترونيات والحواسب اللوحية، كما تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي من خلال التعاون مع الشركة التايوانية وتحديد آليات تعزيز التعاون والإتفاق علي تبادل الزيارات للتعرف على الإمكانيات والإحتياجات وبحث إمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في صناعة التابلت والحواسب اللوحية والإلكترونيات والإتصالات وتكنولوجيا نظم التحول الرقمي والمنصات الإلكترونية ومستلزمات الحواسب والتليفونات المحمولة والعدادات الذكية.

في هذا الصدد، أشار"التراس" إلى تطلع الهيئة العربية للتصنيع لعقد شراكة وتعاون حقيقي مع شركة "تاتونج" العالمية وإطلاق مشروعات استثمارية مشتركة، في مجال المشروعات التعليمية.

وأضاف، أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها لنقل وتوطين التكنولوجيا في صناعة التابلت وإنشاء البنية الأساسية المعلوماتية الخاصة بالمنصات الإلكترونية وخدمات التحول للإقتصاد الرقمي وإطلاق أحدث التقنيات المصممة خصيصًا لتمكين التجارة والاقتصاد الرقمي من الإزدهار على المستويات المحلية والإقليمية والقارية.

وتابع التراس، أن العربية للتصنيع تستهدف بهذا التعاون تلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم والجامعات والوزارات وكافة المؤسسات الصناعية وخدمات الحكومة الذكية، مشددا على الميزة التنافسية التي تتميز بها مصر، وتوقيعها عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول الأفريقية والأوروبية تسمح بدخول منتجاتها لهذه الأسواق دون جمارك وهو ما يفتح المجال لتسويق منتجات المشروعات المشتركة للسوق الخارجي من خلال مصر، لافتًا إلى ضرورة مراعاة الجودة العالية والأسعار التنافسية العالمية لهذه المنتجات.

ومن جانبه، أشاد السيد " فينسن تشن " رئيس شركة ECS للتعاون الدولي بتوجه الحكومة المصرية نحو توطين صناعة التابلت والحواسب اللوحية وتقديم حوافز متعددة للمستثمرين، مؤكدا أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية.

وأشار "تشن" إلى أهمية الإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الشراكة والتعاون في العديد من أوجه التصنيع، مؤكدا أهمية توطين التكنولوجيا للمشروعات التي تنفذها الشركة بمصر، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية بالعربية للتصنيع على هذه التكنولوجيا الحديثة وهو ما رحب به الفريق "التراس" موضحا أن توجيهات القيادة السياسية واضحة في هذا المجال وهي توطين صناعة التابلت والحواسب اللوحية في مصر والتحول من التجميع إلى التصنيع وفقا لمعايير الجودة العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تاتونج العربية للتصنيع التراس

أخبار تهمك

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

منذ حوالي 14 ساعة

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ حوالي 15 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

منذ حوالي 14 ساعة

انقلاب جوي خلال ساعات.. تعرف على تحذيرات الأرصاد الجوية

منذ أقل من ساعتين

أول قرار من رئيس برشلونة للرد على غضب ميسي

منذ 36 دقيقة

"مذبحة البحيرة".. أب يقتل أسرته بالكامل وينشق نفسه.. وقرار جديد للنيابة

منذ أقل من ساعتين

اعرف نتيجتك نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الدقهلية الترم الأول natiga now

منذ حوالي 17 ساعة

(direct link) ‫| نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الترم الاول 2020 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم | natiga.egymoe نتيجة Dakahlia الآن

منذ أقل من ساعة

يلا kora شوت مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر كأس الاتحاد الانجليزي ليفربول ضد شوروسبري تاون مباشر يلا شوت حصري اليوم الثلاثاء 04 / 02 / 2020 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ يوم

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

منذ حوالي 14 ساعة

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 15 ساعة

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:20 م

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

10:53 م

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

10:48 م

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

11:10 م

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

09:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status