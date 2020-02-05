تايوان تعلق دخول المواطنين الصينيين للسيطرة على كورونا

قالت حكومة تايوان، اليوم الأربعاء، إنها ستعلق دخول جميع المواطنين الصينيين الذين يعيشون في الصين القارية بدءا من يوم الخميس للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".



في الواقع، أوقفت تايوان بالفعل دخول معظم المواطنين الصينيين، لكن يمتد هذا الحظر، الذي أعلنه مركز قيادة الوباء المركزي، من هذا التقييد.



لقد أبلغت تايوان عن 11 حالة إصابة بالفيروس فقط، مقارنة بأكثر من 24000 حالة في الصين، وقد تحركت حكومة تايوان لمنعه من الانتشار أكثر في الجزيرة، وشددت علي اجراءات شروط الدخول.



وقال مركز القيادة في بيان صحفي، إن الحظر الجديد الواسع على المواطنين الصينيين تم تطبيقه بسبب "خطورة الوباء في الصين والتبادلات الوثيقة مع بلادنا".



وقالت تايوان هذا الأسبوع أيضًا إنها ستحظر دخول الأجانب من الجزيرة الذين كانوا في الصين خلال الـ 14 يومًا الماضية، رغم أنها استبعدت هونج كونج وماكاو.



