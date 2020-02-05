دبلوماسي سابق: السيسي أعاد البسمة إلى الصيادين العائدين من اليمن

قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف المصريين في الخارج، والحفاظ على كرامة أبنائه المصريين في الخارج.





وأضاف "الحكم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه فور علم الرئيس بأزمة الصيادين، أمر الجهات المعنية وفي مقدمتها الخارجية والهجرة بالعمل على إعادة المصريين المحتجزين في اليمن لأرض الوطن.





وقال الدبلوماسي السابق، إن عودة الصيادين يعكس اهتمام الرئيس بالمصريين في الخارج وتوفير كافة الرعاية لهم، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أعاد البسمة للصيادين المصريين العائدين من اليمن.





وتابع مساعد وزير الخارجية السبق، أن هناك تكليفات مستمرة من الرئيس السيسي، بالعمل على رعاية المصريين في الخارج وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم.





وشدد على أن هناك تنسيق تام بين وزارة الخارجية والهجرة والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة بهذا الملف، وهذا اتضح خلال الفترة الماضية بإعادة المصريين الموجودين في الصين بعد انتشار فيروس كورونا.





هذا ووصلت طائرة مصرية خاصة إلى مطار القاهرة الدولي وعلى متنها 32 صيادًا مصريًا كان قد تم احتجازهم في اليمن من قبل الميليشيا الحوثية منذ نحو شهرين.



