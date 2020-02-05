قصة أحمد نجل نادية لطفي الذي لم يظهر معها سوى مرة واحدة

لم تكن الراحلة نادية لطفي مجرد فنانة قدمت العديد من الأعمال للسينما على مدار تاريخها، بل مثلت رمزا فنيا استمر لسنوات طويلة، واستحقت أن تكون بمسيرتها الفنية واحدة من أهم نجمات الوطن العربي على مدار التاريخ.





وبعيدا عن الفن كانت حياة نادية لطفي مليئة بالتفاصيل الهامة التي جاءت ربما من نشأتها حينما ألحقها والدها بالمدرسة الألمانية، وهو ما تحدثت عنه في لقاء تلفزيوني سابق، مؤكدة أنه كان يرغب في أن تكون ابنته مثل العسكري في الانضباط والالتزام.





لذلك ألحقها بالمدرسة الألمانية، في ظل المتعارف عليه عن انضباط الألمان، كما أن والدها كان يعمل كـ"محاسب اكتواري"، وورثت هي عنه الخيال.





وكشفت الراحلة عن كونها تعشق أكل "الفول"، خاصة في شهر رمضان، حيث تأكله في الإفطار والسحور، وكان لجورج سيدهم تعليق مضحك على هذا الأمر بعدما قال لها "انتي واكلة 5 فدادين فول"، وهو التعليق الذي كشفت بنفسها عنه.



