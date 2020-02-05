"الأرصاد" تحذر من طقس اليوم وحتى الأحد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك شبورة مائية خفيفة على أغلب الطرق، تكون اكثر كثافة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولي، اليوم الأربعاء، أننا نشهد تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم وحتى الاحد المقبل، حيث نشهد نشاط للرياح خلال ساعات النهار على أغلب مدن ومحافظات شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق خاصة المكشوفة والصحراوية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدًا.



وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، اننا سنشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة اعتبارًا من الجمعة المقبلة مع استمرار نشاط الرياح، ووجود فرص لتساقط الامطار على السواحل الشمالية تمتد خفيفة للوجه البحري والقاهرة.

