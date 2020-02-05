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فيروس كورونا يهدد أولمبياد طوكيو 2020

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:06 م
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موتو
موتو
الفجر الرياضي
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أبدى توشيرو موتو رئيس للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 قلقه الشديد إزاء انتشار فيروس كورونا الجديد، وتأثيره المحتمل على الحدث الرياضي.

 

وجاء تعليق موتو أثناء اجتماع تنسيق روتيني انعقد بطوكيو، اليوم الأربعاء، مع اللجنة البارلمبية الدولية، حيث تم بحث انتشار فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية، مع تبقي أقل من ستة أشهر على انطلاق دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية بالعاصمة اليابانية.

 

وقال رئيس اللجنة المنظمة، في تصريحات نقلتها قناة (إن إتش كي) اليابانية "إنني قلق للغاية إزاء انتشار مرض كورونا الجديد المعدي، لأنه قد يؤثر على أجواء وزخم تنظيم الألعاب، أتمنى أن ننهي هذا الأمر في أقرب وقت".

 

ومن جانبه، أعرب المتحدث باسم اللجنة البارالمبية الدولية، كريج سبينس، عن "كامل الثقة" في أن السلطات اليابانية ومنظمة الصحة العالمية "ستتخذان كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الوضع".

 

يشار إلى أن محافظة طوكيو، يوريكو كويكي، كانت قد كذبت الأسبوع الماضي الشائعات، بشأن إمكانية الأخذ في الاعتبار إلغاء الأولمبياد.

 

من جانبها، اتخذت الحكومة اليابانية عدة إجراءات لاحتواء انتشار الفيروس، مثل منع دخول أشخاص سافروا مؤخرا لمدينة ووهان، في الوقت الذي تدرس فيه مد هذه القيود لمناطق أخرى بالصين.

 

ومن المقرر أن ينعقد اجتماع بين وزارة الصحة اليابانية، واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، إلى جانب مؤسسات أخرى معنية، أواخر الأسبوع الجاري، من أجل تحليل الأوضاع وبحث حلول وقائية.

 

وستنطلق الدورة الأولمبية في 24 يوليو/تموز المقبل، وستستمر حتى التاسع من أغسطس/آب، بينما ستقام الدورة البارالمبية بين 25 أغسطس والسادس من سبتمبر/أيلول.

 

وحتى الآن، سجلت اليابان 33 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، دون وقوع أي حالات وفاة.

 

وأعلنت السلطات الصينية، أمس الثلاثاء، ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا الجديد إلى 425، فيما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 20 ألفا و438 حالة.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة اليابانية فيروس جديد اولمبياد طوكيو 2020 انتشار كورونا

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