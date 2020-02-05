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تليفزيون الصين يبث لقطات من إمدادات مصر الطبية لمكافحة "كورونا"

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:10 ص
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مساعدات طبية مصرية
مساعدات طبية مصرية
وكالات
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أرسلت مصر، يوم الأحد الماضي، 10 أطنان إمدادات طبية لدعم جهود الصين لمكافحة الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس "كورونا الجديد".

                                                                                

ومن جانبها أبرزت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سى جى تى إن)، اليوم الأربعاء، تقديم مصر الإمدادات الطبية، تحت عنوان "الحكومة المصرية ترسل 10 أطنان إمدادات طبية".

 

وأرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية إلى نظيره الصيني شى جين بينج أكد فيها ثقة مصر فى قدرة الصين على مكافحة واحتواء تفشى الفيروس، بحسب شبكة تليفزيون الصين.

 

وكانت الشبكة التليفزيونية الصينية، قد بثت لقطات مصورة للرئيسين السيسى وبينج خلال لقاء سابق بينهما، ولقطات للإمدادات الطبية المقدمة إلى الصين والتى تزينت بعلم مصر أثناء تفريغها من الطائرة.

 

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، تسجيل 491 وفاة و24363 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد فى شتى أنحاء البلاد حتى نهاية أمس.

 

يذكر أن المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد ذكر أن الطائرة المُخصصة لإعادة المصريين من مدينة "ووهان" الصينية، تحمل، بتكليف من الرئيس السيسي، على متنها نحو 10 أطنان من المُستلزمات الوقائية كهدية تضامن من الشعب المصري إلى نظيره الصيني وذلك انطلاقاً من حرص مصر على التضامن مع الصين في مواجهة فيروس "كورونا".

 

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