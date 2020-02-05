مقتل ثلاثة إرهابيين وجندي في معركة حربية كبرى بكشمير الهندية

قُتل ثلاثة إرهابيين على الأقل وجندي في معركة كبيرة بالأسلحة النارية اندلعت قرب سريناجار، عاصمة جامو وكشمير في الجانب الهندي، اليوم الأربعاء، حسبما أعلنت الشرطة.





وقالت الشرطة، إن المعركة بدأت بعد أن بدأ الإرهابيون، الذين كانوا يستقلون سيارة، بإطلاق النار على نقطة تفتيش تابعة للشرطة في منطقة لايبورا في سريناجار، وأن الحادث وقع على طريق بارامولا سريناجار السريع عندما اعترض رجال الأمن السيارة، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك".





خلال الأسبوع الماضي، كان هذا الهجوم الرئيسي الثالث على رجال الأمن على أيدي الجماعات الإرهابية في كشمير والذي قتل فيه ثلاثة إرهابيين على الأقل؛ وفي الوقت نفسه تم القبض على أربعة مساعدين لجماعة جيش محمد الإرهابية.





يوم الجمعة الماضي، فتح الإرهابيون المختبئون في شاحنة النار على أفراد الأمن في ساحة حصيلة على الطريق السريع الوطني الذي يربط مدينتي سريناجار وجامو أثناء تفتيش روتيني للمركبات من قبل قوات الأمن الهندية. خلال تبادل إطلاق النار، قُتل ثلاثة إرهابيين وجُرح شرطي.





كانت قوات الأمن في جامو وكشمير المضطربة في الهند في حالة تأهب في الآونة الأخيرة بعد عدة حوادث من الهجمات الإرهابية في منطقة بولواما في جنوب كشمير.





تزايد عدد الهجمات الإرهابية على أفراد الأمن خلال الشهرين الماضيين على الرغم من مزاعم الجيش الهندي بأن الوضع في المنطقة المضطربة التي تديرها الهند على طول الحدود الدولية الفعلية كان تحت السيطرة.





في الشهر الماضي، قتل 21 إرهابيًا وأربعة من رجال الأمن في 11 مواجهة كبرى في كشمير. زعم نائب قائد الجيش الهندي المعيّن حديثًا الفريق ساتيندر كومار ساني أنه تم إعادة احتلال العديد من مناطق تنظيم الإرهاب في منطقة كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية.