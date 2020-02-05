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"مذبحة البحيرة".. أب يقتل أسرته بالكامل وينشق نفسه.. وقرار جديد للنيابة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:50 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
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قررت النيابة العامة بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، إحالة جثامين أسرة النقاش الذي قتل زوجته وأبنائه الثلاثة ثم شنق نفسه مساء أمس للطب الشرعي بمستشفى دمنهور التعليمي لتحديد أسباب الوفاة.

وشهدت عزبة علي خضر، جريمة قتل بشعة حيث أقبل رب أسرة على قتل زوجته وأبنائه الثلاثة في ظروف غامضة، وهم: "مسعد.ع.م" 40 عاما، وزوجته "عواطف.ع.ر" 30 عاما، وأبنائه "نورا 8 سنوات" و"ندا 5 سنوات" و"أمل عام ونصف".

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية والبحث الجنائي لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول منزل الضحايا.

ووجه مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد لطفي رئيس المباحث الجنائية وبإشراف اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي لكشف غموض الحادث وملابساته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.
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مذبحة البحيرة قتل النيابة اخبار الحوادث

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