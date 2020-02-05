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"لو لسة مجبتش نتيجتك" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة المنيا برقم الجلوس والاسم

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:48 ص
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نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة المنيا
نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة المنيا
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اعتمد اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، أمس الثلاثاء نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة المنيا الفصل الدراسى الاول.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة المنيا الآن

وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 74,5%، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ،محمد عزب وكيل وزارة التعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة المنيا مبشرة

وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين والمتميزين، متمنياً دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال المراحل الدراسية القادمة، للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة المنيا "دلوقت"

وأشار القاضي الى أن الفترة المقبلة، ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة، والحد من الفترات فى سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة.

بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة المنيا

وتابع: "سننتهي العام الجاري من توسعة وإحلال وإنشاء عدد 69 مدرسة بتكلفة 338.7 مليون جنية ما يسلاهم فى إتاحة الخدمة التعليمية لعدد 35 ألف تلميذ بإجمالى 953 فصل مدرسى".

دعم العملية التعليمية بالمنيا

ولفت القاضي إلى أن المحافظة لن تدخر جهدا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية لدفع عجلة التقدم إلى الأمام من خلال رفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة المنيا، اضغط ( هنا ).

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