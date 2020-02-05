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"الخيانة".. أسلوب "الإصلاح" لابتزاز السعودية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:38 ص
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حزب الله
حزب الله
وكالات
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لجأ حزب الإصلاح بالمين، لأسلوب الخيانة بغرض ابتزاز التحالف العربي بقيادة السعودية ومحاولة تهديدها ما لم تقف معه في تحقيق أهدافه المشبوهة.

 

ومثلت خيانة حزب الإصلاح عبر التقارب مع الحوثيين، طعنة شديدة تضرر منها التحالف كثيرًا، إذ تسبب ذلك في  تأخّر الحسم العسكري في مواجهة الحوثيين.

 

وشهدت الفترة الأخيرة مزيدًا من التعاون المريب بين الحوثي والإصلاح، وسط تعاون جاء بعدما باءت مؤامرة حزب الإصلاح التي استهدفت الجنوب في الفترة الأخيرة بفشل تام.

 

ويرى المتابعون أن هذا التقارب الكبير تؤكده صفقات تبادل الأسرى التي تتم من حين لآخر.

 

التفاهمات القائمة تهدف إلى اقتسام السيطرة على مناطق في المحافظات الشمالية بين مليشيا الحوثي والإخوان التي عرضت وقف الجبهات العسكرية ضد مليشيا الحوثي مقابل تعاونها في القضاء على خصومها في الداخل.

 

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الكلمات المفتاحية

حزب الاصلاح اليمن التحالف العربي ابتزاز السعودية

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