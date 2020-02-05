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الأهلي يحدد موعد السفر إلى الإمارات لمواجهة الزمالك بالسوبر

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:37 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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حدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موعد سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، من أجل مواجهة الزمالك، في كأس السوبر المصري.

واستقر مجلس الإدارة على سفر البعثة فجر يوم 19 من الشهر الجاري، على أن يخوض الفريق مرانًا وحيدًا هناك على ملعب المباراة فور الوصول، قبل المواجهة المرتقبة.

وبدأت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، مخاطبة بعض الاتحادات العالمية لتوفير طاقم تحكيم لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، بكأس السوبر المصري.

ورفضت لجنة الحكام، تعين طاقم تحكيم عربي لإدارة المباراة نظرًا لاتسامها بالحساسية، وعدم إيجاد أي مشاكل من أي نادي أو اعتراضات بسبب الانتماءات.

وفتحت لجنة الحكام، خطوط اتصال مع الاتحاد الآسيوي والأمريكي، من أجل تعين طاقم تحكيم لإدارة المباراة، المقرر إقامتها في الإمارات.


واعتمدت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، إقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، على ملعب هزاع بن زايد، يوم 20 فبراير من الشهر الجاري.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز سبورت، مساء غدٍ الخميس على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.
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