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اليوم.. بدء تلقي التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:31 ص
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بوابة الفجر
محمد طه
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أعلنت مديرية التربية والتعليم، بمحافظة البحر الأحمر، عن فتح باب تلقي التظلمات لامتحان الشهادة الإعدادية، الفصل الدراسي الأول، اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير، حتى الأربعاء 19 فبراير.

حيث وجهت لجنة النظام والمراقبة إعلان لجميع الادارات التعليمية في المحافظة، باستقبال التظلمات، بديوان مديرية التربية والتعليم في الغردقة، عن طريق ولي أمر الطالب وتقديم صورة بطاقته.

يذكر ان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية أمس، للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩، إذ بلغت نسبة النجاح في مدارس البحر الأحمر ٥٣%، ونتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين.

وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع ١٠٠%، كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين ١٠٠%، واعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية المهنية وبلغت نسبة النجاح ٦٧.٦%.
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