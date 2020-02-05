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الأحد.. "عربية البرلمان" تناقش 3 طلبات إحاطة موجهة لوزير الخارجية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:31 ص
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أحمد فؤاد أباظة
أحمد فؤاد أباظة
مارينا بشارة
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تنظر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، يوم الأحد المقبل، طلبي الإحاطة المقدمين من أحمد فؤاد أباظة، وكيل اللجنة، لوزير الخارجية، بشأن دور جامعة الدول العربية حول موضوع الأمن المائي العربي، وآخر مستجدات المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر، وآخر تطورات القضية الفلسطينية.

كما تناقش اللجنة في ذات اليوم الأحد، طلب إحاطة ثالث لأحمد فؤاد أباظة، موجه لوزير الخارجية، بشأن آخر تطورات الحل السياسي في ليبيا، وطبيعة الجهود المصرية في هذا الشأن.
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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية مجلس الوناب أحمد فؤاد أباظة

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