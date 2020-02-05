أبطال فيلم "كيرة والجن" في شارع المعز ووسط البلد لاستئناف التصوير

بدأ صناع فيلم "كيرة والجن" في تصوير أولى مشاهدهم يوم الأحد الماضي بأحد شوارع منطقة وسط البلد، كما تم التصوير في أحد شوارع منطقة المعز، ثم يتوقف التصوير لعدة أيام لارتباط الفنان عز بعرض مسرحيته الجديدة "علاء الدين" يوم الخميس المقبل ولمدة ثلاثة أيام على مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر، والمسرحية يقوم ببطولتها أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، محمد جمعة.





يشار أن فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919"، للكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد، إنتاج سينرجي.





ويرصد الفيلم حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة ١٩١٩، ويتناول الفيلم واقع المجتمع المصري خلال فترة الاحتلال الإنجليزي، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، كما يكشف الفيلم عن فترة زمنية مهمة في تاريخ مصر وشعبها لتتضح للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقي.