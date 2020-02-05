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التضامن: برنامج "2 كفاية" يتم بالمحافظات الأعلى خصوبة والأكثر فقرا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:29 ص
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أرشيقية
أرشيقية
رقية جمال
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كشف الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، عن أهم ما جاء باجتماع وزيرة التضامن مع رئيس مجلس الوزراء بالأمس، قائلا إن جزء من التكليفات يتعلق بدعم الوزارة للمصانع المتعثرة، خاصة فيما يتعلق بالتأمينات، بالإضافة لاستعراض تفاصيل مبادرة "2 كفاية".

وأضاف "العقبي"، خلال حواره مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن مصر خلال عام 2015 وضعت استراتيجية لمكافحة الزيادة السكانية يُشارك فيها كافة الوزارات المعنية، ودور وزارة التضامن فيها يتعلق بعدة محاور تتمثل في العمل مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مع التوعية في الفئات الأكثر احتياجًا، مع إتاحة بعض الخدمات للقرى الأكثر فقرًا.

وتابع المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة أطلقت مبادرة "2 كفاية" الذي يستهدف مليون و148 ألف سيدة، وهم المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة، موضحًا أن هذا البرنامج يتم تطبيقه في 10 محافظات هي الأعلى خصوبة والأكثر فقرًا، معظمها في محافظات الصعيد والبحيرة من الوجه البحري، بالشراكة مع 92 جمعية بتمويل 100 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات، ويستهدف خدمة تنظيم النسل وصحة المرأة بالتعاون مع وزارة الصحة.
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الكلمات المفتاحية

محافظات خصوبة التموين التضامن

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