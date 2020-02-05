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طلب إحاطة بسبب خسارة 195 مليار جنيه في الهيئات الاقتصادية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:28 ص
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أرشيفية
أرشيفية
دينا إبراهيم
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تقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل، صباح اليوم الأربعاء، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، حول ما كشفه الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال تقاريره الرسمية وجود خسائر ما يقرب من 195 مليار جنيه حققتها الهيئات الاقتصادية.

وأضاف النائب في طلبه: "أن الهيئات الاقتصادية لم تحقق قيمة الإيرادات التي كان تخطط لها، وقد حققت تلك الهيئات الاقتصادية خسائر كبيرة رغم حصولها على ما يقرب من 233 مليار جنيه".

وأوضح أن الجهاز المركزي للمحاسبات حذر من عدم اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه تلك الخسائر، ما يؤدي إلى تزايد رصيد الديون المستحقة للحكومة لتصل عام 2019 إلى ما يقرب من 386 مليار جنيه، متابعًا أن الجهاز إشار إلى من بين أكبر الهيئات الخاسرة الهيئة الوطنية للإعلام، حيث وصل تراكم الخسائر إلى ما يقرب من 55 مليار جنيه تليها هيئة السكة الحديد.

وأضاف كمال: "حفاظًا على المال العام برجاء توجيه طلب إحاطة عاجل للسيد رئيس الوزراء، وإحالة الموضوع إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس، اعمالا واستنادًا إلى المادة  134 من الدستور والائحة الداخلية للمجلس، مطالبًا بتحويل الطلب للجنة الاقتصادية وعقد جلسة لمناقشة الأمر لأهميته.
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الكلمات المفتاحية

طلب إحاطة الهيئات الاقتصادية الفجر البرلمان

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