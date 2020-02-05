التليفزيون الصيني يشيد بالدعم المصري لمواجهة فيروس كورونا

قدمت مصر إمدادات ولوازم طبية، لدعم الجهود الصينية في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد، والحد من انتشاره وذلك بعد تفشي المرض في مدينة ووهان الصينية.





وتحت عنوان "الحكومة المصرية ترسل 10 أطنان إمدادات طبية"، أشادت شبكة تليفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن"، بالدعم المقدم، مؤكدة أن مصر أرسلت الأحد الماضي 10 أطنان من الإمدادات واللوازم الطبية الضرورية لدعم الصين فى مواجهة الفيروس.





وعرضت الشبكة لقطات من لقاء سابق للرئيسين السيسى وبينج، ولقطات للإمدادات الطبية المصرية المقدمة إلى الصين والتي تزينت بعلم مصر أثناء تفريغها من الطائرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إرسال 10 أطنان من المستلزمات الوقائية كهدية من مصر للشعب الصيني، على متن الطائرة التي ستقل المواطنين المصريين القادمين من مدينة "ووهان" الصينية، وذلك لدعم الشعب الصيني، في إطار عمق وترابط العلاقات وتعزيز سبل التعاون بين البلدين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.