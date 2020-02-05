Advertisements
Advertisements
Advertisements

التليفزيون الصيني يشيد بالدعم المصري لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:26 ص
Advertisements
صورة من الحدث
صورة من الحدث
ندى عرفة
Advertisements

قدمت مصر إمدادات ولوازم طبية، لدعم الجهود الصينية في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد، والحد من انتشاره وذلك بعد تفشي المرض في مدينة ووهان الصينية.


وتحت عنوان "الحكومة المصرية ترسل 10 أطنان إمدادات طبية"، أشادت شبكة تليفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن"، بالدعم المقدم، مؤكدة أن مصر أرسلت الأحد الماضي 10 أطنان من الإمدادات واللوازم الطبية الضرورية لدعم الصين فى مواجهة الفيروس.


وعرضت الشبكة لقطات من لقاء سابق للرئيسين السيسى وبينج، ولقطات للإمدادات الطبية المصرية المقدمة إلى الصين والتي تزينت بعلم مصر أثناء تفريغها من الطائرة.

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إرسال 10 أطنان من المستلزمات الوقائية كهدية من مصر للشعب الصيني، على متن الطائرة التي ستقل المواطنين المصريين القادمين من مدينة "ووهان" الصينية، وذلك لدعم الشعب الصيني، في إطار عمق وترابط العلاقات وتعزيز سبل التعاون بين البلدين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


التليفزيون الصيني يشيد بالدعم المصري لمواجهة فيروس كورونا
التليفزيون الصيني يشيد بالدعم المصري لمواجهة فيروس كورونا
التليفزيون الصيني يشيد بالدعم المصري لمواجهة فيروس كورونا
التليفزيون الصيني يشيد بالدعم المصري لمواجهة فيروس كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مكافحة فيروس كورونا المستجد كورونا المستجد فيروس كورونا زيارات الصين المستلزمات الوقائية الصين إمدادات طبية

أخبار تهمك

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ حوالي 22 ساعة

"الراسب أصبح ناجحًا والعكس".. تعديل نتيجة الصف الثاني الثانوي يصدم أولياء الأمور

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 14 ساعة

اعرف نتيجتك نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الدقهلية الترم الأول natiga now

منذ حوالي 16 ساعة

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

منذ حوالي 13 ساعة

نتائج الصعيد ظهرت | Link نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2020 في محافظات (المنيا - بني سويف - أسيوط - سوهاج - قنا) بالاسم ورقم الجلوس من خلال مديرية التربية والتعليم iN hErE

منذ حوالي 13 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

منذ حوالي 12 ساعة

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ حوالي 12 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر KORA LIVE كورة جول هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 14 ساعة

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ حوالي 13 ساعة

ميسي يعجل بمذبحة في برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

بث مباشر مباراة ليفربول وشروسبري اليوم الثلاثاء| رابط مشاهدة مباراة ليفربول الآن

منذ حوالي 14 ساعة

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

منذ حوالي 12 ساعة

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

منذ حوالي 12 ساعة

يلا kora شوت مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر كأس الاتحاد الانجليزي ليفربول ضد شوروسبري تاون مباشر يلا شوت حصري اليوم الثلاثاء 04 / 02 / 2020 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

"كورونا ما زال حادًا".. الصين تشكو شح الإمدادات الطبية بمدينة ووهان

"الصحة" تنتفض بعد قرار السيسي بعودة المصريين من الصين (صور)

هدية من مصر.. الصحة ترسل 10 أطنان مستلزمات وقائية إلى الصين

الحكومة تعلن تفاصيل استعدادات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا

شاهد.. أول صورة للطائرة المصرية القادمة من "ووهان" الصينية

وصول الطلاب المصريين الدارسين بمدينة ووهان الصينية إلى مطار القاهرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:20 م

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

10:53 م

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

10:48 م

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

11:10 م

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

09:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status