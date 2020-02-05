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طلب إحاطة بشأن العمليات المشبوهة لجمع الكمامات وبيعها للخارج

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:24 ص
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الدكتورة شادية ثابت
الدكتورة شادية ثابت
مارينا بشارة
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تقدمت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن وجود عمليات مشبوهة لجمع الكمامات من السوق المصرية وبيعها للخارج.

وأكدت، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المركز المصري للدواء رصد بعض العمليات المشبوهة، حيث تقوم بها جماعات غير معروفة، تجمع الكمامات الخاصة بالوقاية من السوق، في الوقت الذي تقوم فيه ببيعها وتصديرها للصين.

وأضافت شادية ثابت، أن جماعات تقوم أيضا بجمع بعض المستلزمات الطبية وشرائها بأعلى سعر وتصديرها إلى دول مثل الصين، التي تقوم بتوزيع إعلانات لجمع الكمامات إليها وتصديرها إلى ميناء نينغبو بالصين.

ونوهت النائبة، بأن هناك تنبؤات بأنه سوف تكون هناك حالة احتياج كبيرة للكمامات، خاصة في ضوء مستجدات فيروس كورونا الصيني، فإنه يتطلب اتخاذ كل الاحتياطات لمنع تصدير أي مستلزمات طبية للخارج.

وقالت شادية ثابت، إن الجماعات المكونة من بعض الصيادلة والتجار تعمل على جمع الكمامات في المحافظات، مستغلة الحالة الدولية التي في حاجة لمثل هذه المستلزمات الحيوية.

وطالبت، باتخاذ إجراءات للتوقف عن التصدير للخارج حتى تنتهى الجهات المعنية من تقدير الكميات المطلوبة من الأدوات الطبية للسوق المصرية، وتخزينها.
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الكلمات المفتاحية

كورونا كمامات شادية ثابت الصين اخبار مصر

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