16 فبراير.. انطلاق حملة تطعيمات ضد شلل الأطفال بالبحر الأحمر





يذكر أن هذه الأمصال مستوردة وطبقًا للمواصفات العالمية المراقبة من منظمة الصحة العالمية.

تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في البحر الأحمر، من يوم الأحد الموافق 16 فبراير إلى الأربعاء الموافق 19 فبراير، وذلك للأطفال من سن يوم إلى خمس سنوات بهدف استمرارية الحفاظ على مصر خالية من المرض.الجدير بالذكر أنه للعام الحادي عشر على التوالي لم تظهر بجمهورية مصر العربية أي حالات شلل أطفال ولذلك أهابت مديرية الصحة بجميع المواطنين الحرص على تطعيم أطفالهم خلال الحملة.وتغطي الحملة جميع المناطق بالبحر الأحمر والمكونة من فرق مدربة تدريب جيد حيث تتواجد فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية كما يوجد أيضا فرق متحركة سوف تغطي كل أماكن المحافظة.