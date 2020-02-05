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مساعد وزير التموين: 90% من التجارة في مصر عشوائية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:17 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن قطاع التجارة في مصر من القطاعات الهامة والتي لها أولوية بالنسبة للدولة، مشيرًا إلى أن قطاع التجارة يساهم في 18% من إجمالي الناتج المحلي، ونسعى لزيادة هذه النسبة لما يقرب من 21% على مدار السنوات القليلة القادمة.

وأضاف "العشماوي"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الأربعاء، أن المثلث الذهبي لتنمية التجارة يتمثل في وجود أسواق جملة لكافة السلع، ومناطق لوجستية ومراكز تجارية، وبورصة سلعية، مشددًا على أن أسواق الجملة في مصر غير منظمة ولا ترتقي لمستوى الأسواق المنظمة، ولدينا مخازن وليس مناطق لوجستية، وهناك فرق بين الاثنين، فالمنطقة اللوجستية هي مكان واحد لتخزين السلع وفرزها وتعبتها وتغليفها وتسعيرها وجزء منها تصنيعها، بينما المخزن لحفظ السلع فقط.

وأكد مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن 90% من التجارة في مصر عشوائية وغير منظمة، وحتى يتم تنظيم قطاع التجارة في مصر، نقوم حاليًا بتنفيذ أكثر من منطقة لوجستية في 5 محافظات، ونحن بصدد تدشين البورصة السلعية، فمصر حتى الآن لا يوجد بها بورصة سلعية.
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الكلمات المفتاحية

سلع التموين التجارة

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