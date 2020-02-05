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أوزبكستان تجلي 84 شخصا من ووهان الصينية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:29 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت شركة الطيران الوطنية في أوزبكستان، اليوم الأربعاء، أن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى أجلت 84 شخصاً من مدينة ووهان الصينية، وهي مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، وسوف تضعهم في الحجر الصحي لدى وصولهم إلى طشقند.

وقالت الخطوط الجوية الأوزبكية، في بيان، إن الركاب كانوا بصحبة أطباء ومتخصصين في أجهزة واقية.

وقد ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد، في الصين إلى 490 حالة وفاة، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس" نقلا عن الحكومة الصينية، بعد وفاة 65 حالة جديدة.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الصينية تسجيل 3،156 إصابة جديدة في مقاطعة هوبي مما يرفع عدد المصابين في المقاطعة فقط إلى نحو 16،678 شخصا، في الصين، بينما أكدت منظمة الصحة العالمية وجود 20630 حالة مصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العالم.

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