أوزبكستان تجلي 84 شخصا من ووهان الصينية

أعلنت شركة الطيران الوطنية في أوزبكستان، اليوم الأربعاء، أن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى أجلت 84 شخصاً من مدينة ووهان الصينية، وهي مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، وسوف تضعهم في الحجر الصحي لدى وصولهم إلى طشقند.





وقالت الخطوط الجوية الأوزبكية، في بيان، إن الركاب كانوا بصحبة أطباء ومتخصصين في أجهزة واقية.





وقد ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد، في الصين إلى 490 حالة وفاة، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس" نقلا عن الحكومة الصينية، بعد وفاة 65 حالة جديدة.





الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف.



