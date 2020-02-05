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تقرير: مقتل 138 سلفادوريا بعد ترحيلهم من أمريكا منذ 2013

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:51 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 130 سلفادوريًا قُتلوا بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة منذ عام 2013، وشددت على الخطر الذي يواجهه المهاجرون بموجب سياسة الهجرة المتشددة التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في تقرير بعنوان "ترحيلهم إلى خطر"، قالت المنظمة، إنها وثقت 138 حالة من السلفادوريين الذين قتلوا بعد ترحيلهم، لكنها أكدت أن العدد كان على الأرجح أعلى بكثير حيث لا توجد أرقام رسمية، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

كما عثرت "هيومن رايتس ووتش" على أكثر من 70 حالة من السلفادوريين المرحلين الذين تعرضوا للعنف الجنسي أو التعذيب أو غيره من الأذى أو الذين اختفوا.

وكتبت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها: "مع تشديد سياسات اللجوء والهجرة في الولايات المتحدة واستمرار المشاكل الأمنية الخطيرة في السلفادور، تنتهك الولايات المتحدة، مرارًا، التزاماتها بحماية السلفادوريين من العودة إلى خطر جسيم يتمثل في حدوث ضرر".

وألقى التقرير باللوم على عصابات السلفادور لاستهدافها المرحلين والحكومة السلفادورية لفشلها في حمايتهم. واتهم الولايات المتحدة "بوضع السلفادوريين في طريق الخطر في ظروف تعرف أو يجب أن تعلم أن الضرر محتمل".

شدد الرئيس دونالد ترامب سياسة الهجرة في الولايات المتحدة لجعل من الصعب على أمريكا الوسطى طلب اللجوء، مما اضطر الآلاف إلى الانتظار في المكسيك عند البت في قضاياهم. تعد القضية بأن تكون حجر الزاوية في حملة إعادة انتخابه.

ووفقًا لـ"رويترز"، لم ترد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على الفور على طلب للتعليق.

في التقرير، قالت "هيومن رايتس ووتش"، إنها ربطت في العديد من الحالات بين الأسباب التي دفعت السلفادوريين إلى الفرار من بلدهم والأسباب النهائية لوفاتهم.

يشير التقرير إلى حالة كاميلا دياز كوردوفا، البالغة من العمر 29 عامًا والمتحولة جنسياً والتي تقدمت بطلب للجوء في الولايات المتحدة في أغسطس 2017 للهروب من تهديدات بالقتل والابتزاز على أيدي عصابة شارع 18 متعددة الجنسيات.

بعد ترحيلها في نوفمبر 2017، عادت للعمل في الجنس في سان سلفادور، العاصمة، حيث تم اختطافها وضربها حتى الموت على أيدي الشرطة، بحسب صديق مقرب من دياز كوردوفا ومحامي سلفادور العام.

وقال صديق دياز كوردوفا في مقابلة: "بفقدانها طلب اللجوء أو اللجوء في الولايات المتحدة، أو في أي مكان آخر ، كان الخطر الذي واجهته هو بالضبط: القتل"

يقول العديد من المهاجرين المرحلين الآخرين إن حياتهم في خطر في الوطن.

عمل لويس، 41 عامًا، ما يقرب من عقدين من الزمن في كاليفورنيا حتى تم ترحيله في عام 2015 بعد فشله في حضور جلسة استماع حول الهجرة. وجد لويس، الذي لم يرغب في استخدام اسمه الكامل بسبب الخوف من الأعمال الانتقامية، أنه يعمل كسائق حافلة في ضواحي سان سلفادور، لكن العصابات المحلية كانت تعتبره من الغرباء.

أطلق أعضاء عصابة النار عليه وأصابت رصاصة الحافلة مرة واحدة، على الرغم من أن لويس هرب سالما.

وقال لويس لـ"رويترز": "قالوا إذا رآوني مرة أخرى فسيخرجونني." وأضاف، أن التهديدات تراجعت منذ أن بدأ في دفع مبالغ مالية للعصابات ليتمكن من القيادة عبر أراضيهم.
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