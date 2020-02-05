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أمريكا تدعو رئيس حكومة ليبيا لزيارة واشنطن

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:24 ص
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الثني
الثني
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ذكر موقع "بوابة أفريقيا"، أن مجلس النواب الأمريكي وجه دعوة رسمية لرئيس مجلس الوزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني، الموالية للبرلمان المنتخب في بنغازي، لزيارة واشنطن لبحث الأزمة الليبية.

 

ووجه مجلس النواب الأمريكي، دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبد الله الثني، لزيارة الولايات المتحدة، والاستماع لرؤية الحكومة الليبية لحل الأزمة في البلاد، وفقًا لما قاله المتحدث باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي.

 

ويخوض الجيش الوطني الليبي، معركة استثنائية، خاصة أنها تخوض حربا بالوكالة ضد الإرهاب على الأراضي الليبية.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا حكومة ليبيا امريكا الازمة الليبية

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