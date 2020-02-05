باريس سان جيرمان ضد نانت 1/2 في الدوري الفرنسي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)





مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري





تمكن فريق باريس سان جيرمان من تحقيق فوزًا صعبًا على مضيفه نانت بهدفين مقابل هذف في ظل غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الثلاثاء، على ملعب " لا بوجوار"، في إطار منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز 2019 - 2020.



