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باريس سان جيرمان ضد نانت 1/2 في الدوري الفرنسي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:21 ص
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باريس سان جيرمان ضد نانت
باريس سان جيرمان ضد نانت
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مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري

تمكن فريق باريس سان جيرمان من تحقيق فوزًا صعبًا على مضيفه نانت بهدفين مقابل هذف في ظل غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "لا بوجوار"، في إطار منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز 2019 - 2020.

ملخص وأهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي
وافتتح المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي التسجيل في الدقيقة 29 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليضعها بيساره في أقصى يسار الحارس، وأضاف ثيلو كيرير الهدف الثاني في الدقيقة 57 برأسية تسكن يمين الحارس، وقلص أصحاب الأرض الفارق في الدقيقة 68 عن طريق موسيس سيمون، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/2 للباريس.

وبهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى النقطة 58 في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد نانت عند النقطة 32 في المركز العاشر.

وغاب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صفوف فريق باريس سان جيرمان أمام نانت بداعي الإصابة في الضلوع.

وبدأ باريس سان جيرمان مباراته أمام نانت بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: كايلور نافاس جامبوا.

خط الدفاع: توماس مونيير - ثيلو كيرير - بريسنال كيمبيمبي - لايفن كورزاوا.

خط الوسط: بابلو سارابيا - ماركو فيراتي - إدريسا جاي - أنخيل دي ماريا.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي - كيليان مبابي.

بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري:-

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