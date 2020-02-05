مارجو روبي تكشف عن رفيقها في حفل جوائز الأوسكار



وقالت صحيفة ديلي ميل، أن مارجو كشفت خلال إجراءها لحوار ترويجي لفيلمها الجديد Birds of Prey أنها لن تصطحب معها زوجها على السجادة الحمراء في حفل هذا العام.



واعترفت مارجو أنها ستصطحب معها فرد من أفراد أسرتها لم تكشف عن هويته خلال الحوار.



وكانت قد تسلمت النجمة مارجو روبي جائز بافتا افضل ممثل بدور مساعد التي حصدها براد بت لغيابه، واثناء تسلمها للجائزة القت بخطبة نيابة عنه يقول بها انه سيطلق على هذه الجائزة أسم هاري، في اشارة منه للامير هاري، لانه سيعيدها مع للولايات المتحدة، في إسقاط منه على انشقاق هاري عن العائلة المالكة ببريطانيا.



وسبق لمارجو روبي أن قامت باصطحاب والدتها في حفل جوائز الأوسكار في عام 2018 الماضي.



تستعد النجمة مارجو روبي للعودة لحفل جوائز الأوسكار من جديد بعد إعلان ترشحها لجائزة أفضل ممثلة بدور مساعد عن دورها في فيلم Bombshell.