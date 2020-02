لانا كوندور ونواه سينتينيو يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم To All The Boys

ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من العرض الخاص للفيلم، الذي احتضنته مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور إعلامي وجماهيري كبير.



ويعتبر فيلم To All The Boys I have loved before، واحدا من الأفلام الأصلية التابعة لشبكة نتفليكس، وقد حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا دفع الشبكة لطرح جزء اخر منه.



وفي الأصل، يعد الفيلم مقتبس من روايات رومانسية تحمل العنوان نفسه، كانت قد طرحت للنشر مطلع 2019 الماضي.



احتفلت النجمة الشابة لانا كوندور والنجم الشاب نواه سينتينيو بالعرض الخاص للجزء الجديد من فيلمهم الرومانسي الناجح To All The Boys I have loved before.