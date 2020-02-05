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ليبيا: مقتل 3 مسلحين من ميليشيا الوفاق في مصراتة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:07 ص
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الجيش الليبي - ارشيفية
الجيش الليبي - ارشيفية
وكالات
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أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، بمقتل ثلاثة من ميليشيا حكومة الوفاق، في معارك أمس الثلاثاء، ضد الجيش الوطني الليبي في منطقة أبوقرين شرق مصراتة.

 

وبحسب الوكالة الإيطالية، وقعت اشتباكات متقطعة وتراشق بالمدفعية وقعت بين ميليشيا الوفاق والجيش.

 

وتسيطر قوات الجيش الليبي، على منطقة الوشكة، وضواحي أبوقرين الشرقية، فيما تسيطر ميليشيا الوفاق على غرب أبوقرين، وتقيم سواتر ترابية بالمنطقة، بينما نزحت حوالي 300 عائلة من ساكني المنطقة شرقاً، إلى سرت وإجدابيا.

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الكلمات المفتاحية

ميليشيات الوفاق ليبيا تركيا الجيش الليبي

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