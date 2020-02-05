لهذا السبب.. غاب براد بت عن حفل جوائز BAFTA







وقالت الصحيفة البريطانية وفقا لمصادر مقربة من براد بت، أن النجم الكبير كان يسعى بطريقته الخاصة لاستعادة قنوات التواصل فيما بينه وبين أبنائه في هذه الفترة قبل حفل جوائز الاوسكار المرتقب.







وكانت قد تسلمت النجمة مارجو روبي جائز بافتا افضل ممثل بدور مساعد التي حصدها براد بت لغيابه، واثناء تسلمها للجائزة القت بخطبة نيابة عنه يقول بها انه سيطلق على هذه الجائزة اسم هاري، في اشارة منه للامير هاري، لانه سيعيدها مع للولايات المتحدة، في إسقاط منه على انشقاق هاري عن العائلة المالكة ببريطانيا.



اثار غياب النجم الكبير براد بت عن حضور فعاليات حفل جوائز BAFTA في دورتها رقم 73 بالعاصمة الإنجليزية لندن، تساؤل العديد من الحاضرين خاصة وأن براد كانت من ضمن المكرمين ضمن فعاليات الحفل.ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن براد كان منشغلا بتحسين علاقته المتوترة مع اكبر أبنائه بالتبني، المدعو مادوكس، والذي يعتبر الأكثر بين أبنائه رغبة في عدم التواصل معه بعد ازمة انفصاله عن انجلينا جولي.