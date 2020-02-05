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تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام حرس الحدود

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:50 ص
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بوابة الفجر
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استقر باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك على التشكيلة المتوقعة التي سيخوض بها لقاء اليوم أمام حرس الحدود في السابعة والنصف على ملعب ستاد القاهرة بالجولة السادسة عشر بالدوري.

ويأتي التشكيل المتوقع للأبيض على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمود الونش، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى فتحي، محمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد.


الزمالك يدخل مباراة اليوم وفي جعبته 25 نقطة ويحتل المركز الخامس، بعدما خاض 13 مباراة (7 انتصارات – 4 تعادلات – هزيمتين)، بينما يمتلك فريق حرس الحدود 18 نقطة جمعها من 14 مباراة (4 انتصارات – 6 تعادلات – 5 هزائم) ويحتل الفريق العسكري المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

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