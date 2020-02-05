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اليابان ترسل رابع رحلة مستأجرة إلى ووهان يوم الخميس

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:53 ص
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بوابة الفجر
منار طارق
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نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي قوله، اليوم الأربعاء، إن اليابان سترسل رحلة رابعة مستأجرة إلى ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، في اليوم التالي لاستعادة حوالي 200 راكب.

وقال موتيجى للصحفيين، إن الركاب قد يشملون مواطنين يابانيين وكذلك أزواجهم الصينيين.

وعلي صعيد آخر، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، يوم الاثنين، إن الحكومة ستبقى على اتصال وثيق مع جميع المجموعات ذات الصلة لضمان عدم تأثير تفشي الفيروس في الألعاب الأولمبية الصيفية.

وأضاف وزير الأولمبياد سايكو هاشيموتو، أن المنظمين لا يفكرون في إلغاء الألعاب الأولمبية التي تبدأ في 24 يوليو.

وأوضح آبي أمام لجنة برلمانية "سنبقى على اتصال وثيق مع الجميع، بما في ذلك اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمة الصحة العالمية، لاتخاذ الخطوات المناسبة ومنع فيروس كورونا من التأثير على الأولمبياد".

وقد ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن وباء الفيروس التاجي في الصين إلى 361 شخص يوم الاثنين وهناك عدد متزايد من الدول التي أبلغت عن حالات. يوجد في اليابان 20 حالة مؤكدة، 17 منهم كانوا من الصين أو الصينيين.
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فيروس جديد تفشي فيروس كورونا اليابان ترسل رابع رحلة مستأجرة الى ووهان يوم الخميس

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