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استمرار إضراب الطاقم الطبي في هونج كونج لليوم الثالث علي التوالي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:49 ص
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بوابة الفجر
منار طارق
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بدأ العاملون بالمجال الطبي في هونغ كونغ اليوم الثالث من الإضراب، مما زاد الضغط على حكومة المدينة لإغلاق الحدود مع الصين القارية مع زيادة عدد الحالات المنقولة محليًا لفيروس كورونا الجديد، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وشهدت المستعمرة البريطانية السابقة أول وفاة لها من الفيروس يوم الثلاثاء. وأكدت 18 حالة منها أربع حالات على الأقل تم نقلها محليًا.

وقال اتحاد تم تشكيله حديثا يدعى تحالف موظفي هيئة المستشفيات (HAEA) في بيان "بما أن المرض ينتشر بسرعة في مجتمعنا، والحالات المصابة محليا في ازدياد مستمر، فإننا نقترب بشكل خطير من اندلاع مجتمع هائل مشابه لسارس".

أعاد وباء الفيروس التاجي، الذي ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر، ذكريات في هونغ كونغ عن اندلاع متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في عام 2003، وقد بدأ فيروس كورونا آخر في الصين وقتل حوالي 300 شخص في المدينة.

انتشر أحدث فيروس في الصين بسرعة حيث أصيب ما يقرب من 25000 شخص ووقعت 490 حالة وفاة، معظمهم في ووهان ومقاطعة هوبى المحيطة بها.

طالب العاملون بالمجال الطبي وأعضاء النقابات الأخرى في هونغ كونغ بإغلاق الحدود مع البر الرئيسي بالكامل لمنع انتشار الفيروس.

وعلقت المديرة التنفيذية للمدينة، كاري لام، بعض الروابط مع البر الرئيسي وأغلقت بعض المعابر الحدودية لكنها تركت ثلاثة معابر مفتوحة، قائلة إن إغلاق الحدود بالكامل سيكون غير مناسب وغير عملي وعنصري.

انضم الآلاف من الطاقم الطبي إلى أعضاء نقابات العمال الأخرى هذا الأسبوع وحذرت هيئة مستشفى المدينة من أن خدمات الطوارئ تتعرض لعرقلة شديدة.

كانت شبكة المستشفيات العامة المحاصرة في هونغ كونغ تعاني من نقص في الموظفين، وأسرة محدودة في المستشفيات قبل ظهور فيروس كورونا.

يوم الأربعاء، تظاهر العشرات من الممثلين الطبيين بمن فيهم رئيسة جمعية HAEA، ويني يو، امام مقر الحكومة للضغط على مطالبهم بإغلاق الحدود.

ويأتي هذا الفزع الصحي بعد أشهر من الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة في هونغ كونغ والتي نشأت بسبب المخاوف من استقلالية هونج كونج، التي تضمنها صيغة "دولة واحدة ونظامان"، في بكين.

خرج بعض المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية لدعم إضراب "HAEA" حيث بدأت بعض المظاهرات في مواجهة خصائص الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

بين عشية وضحاها، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق حشد في المناطق الريفية الجديدة بالمدينة بعد أن شجب المتظاهرون رفض الحكومة إغلاق الحدود.


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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس جديد استمرار اضراب العاملين بالمجال الطبي في هونج كونج

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